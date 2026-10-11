أثارت تصريحات وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد بشأن إلقاء مخلفات طبية غير معالجة في نهر دجلة جدلًا واسعًا، بعدما أشارت إلى احتمال احتواء بعضها على دماء مرضى مصابين بالإيدز.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطعًا من حديث الوزيرة عن مخاطر التلوث، ما دفع وزارتي البيئة والصحة إلى إصدار توضيحات بشأن المخلفات الطبية واحتمالات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.

وزارة البيئة توضح

أكدت وزارة البيئة أن تحذيرات الوزيرة تهدف إلى التنبيه إلى مخاطر تصريف المخلفات الطبية والمياه الملوثة غير المعالجة في النهر، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

وأوضحت أن الربط بين تلوث المياه والأسماك وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية لا يستند إلى الحقائق العلمية، مؤكدة أن الفيروس لا ينتقل عبر تناول الأسماك أو شرب المياه، وداعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل التصريحات.

وزارة الصحة تنفي انتقال الفيروس عبر المياه

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن الحديث عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عبر المياه أو الأسماك يخالف الحقائق العلمية المعتمدة، مشيرة إلى أن المؤسسات الصحية تتبع آليات لمعالجة المخلفات السائلة والصلبة، وأن مياه الصرف الصحي تُنقل إلى محطات المعالجة وفق الإجراءات المعمول بها.

ويأتي هذا الجدل وسط تحذيرات بيئية سابقة من تلوث مصادر المياه في العراق، إذ نبه «مرصد العراق الأخضر» في يونيو الماضي إلى مخاطر تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار وتأثيراتها في صحة الإنسان والبيئة.