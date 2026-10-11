خرجت الفنانة السورية تولين البكري عن صمتها بعد أيام من الجدل، موضحةً في بثٍّ مباشر عبر صفحتها على (فيسبوك) حقيقة ما جرى خلال مشادتها مع سائق نقل ذكي في دمشق، وردّها على عودة شائعة زواجها من ماهر الأسد التي لاحقتها مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبنبرة غاضبة، قالت تولين إنها سئمت من الشائعة التي تربطها بماهر الأسد، مؤكدةً أنها «تهمة باطلة ومؤذية» ظهرت منذ سقوط النظام السابق، وأنها لا تربطها أي علاقة ببيت الأسد، ولا صحة لزواجها من شقيق الرئيس السوري السابق. وأضافت أن من يروّج هذه الشائعة «يا رب يلاقيها بصحته وأولاده»، في إشارة إلى حجم الضرر الذي سببته لها.

أما عن أزمة السائق، فأوضحت تولين أنها اختفت عن الأنظار بسبب الصدمة من حجم الشائعات التي انتشرت حول الواقعة، معتبرة أن كثيرًا مما نُشر كان «كذبًا وافتراءً». وقالت إنها كانت تستقل سيارة النقل الذكي برفقة والدتها وخالتها، وإن الخلاف بدأ حين اقترحت على السائق سلوك طريق بديل لتجنب الزحام، لكنها شعرت بانزعاج من طريقة تعامله معها خلال الرحلة.

واعترفت تولين بأنها أشعلت سيجارة داخل السيارة دون استئذان، وهو ما لم تكن تفعله عادة، بسبب الأجواء غير المريحة التي شعرت بها. وانتشرت لاحقًا روايات متضاربة حول الحادثة؛ بينها مقطع مرئي زعمت فيه تعرضها للاعتداء اللفظي والبدني، بينما أكد السائق في شكوى رسمية أن الخلاف بدأ بسبب عدم التزامها بمسار الرحلة المحدد، وأنه طلب منها إطفاء السيجارة التزامًا بتعليمات الشركة، قبل أن تتطور المشادة ويتوقف عن متابعة الرحلة.

وتواصل الجدل عبر منصات التواصل بين روايتين متناقضتين، ما دفع تولين إلى الظهور وتوضيح موقفها، وسط تفاعل واسع من الوسط الفني والإعلامي، ورسائل عديدة تلقتها خلال الأيام الماضية تطالبها بتوضيح الحقيقة.