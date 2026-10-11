يسعى كثير من الأهالي إلى حماية أطفالهم عند الإصابة بالسعال أو التهاب الحلق، لكن اللجوء إلى المضادات الحيوية -من باب الاحتياط- قد يحوّل الدواء إلى مصدر ضرر، إذ تؤكد الأبحاث أن هذه الأدوية القوية تعمل فقط ضد العدوى البكتيرية ولا تؤثر إطلاقاً على الفايروسات التي تسبب معظم أمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وكوفيد‑19.

ويحذّر الخبراء من خمسة أخطار رئيسة للتناول العشوائي للمضادات الحيوية؛ أبرزها تدمير الميكروبيوم المعوي؛ إذ تقضي هذه الأدوية على البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى اضطرابات مزمنة قد تستمر لأشهر أو سنوات. كما تزيد فرص الإصابة بعدوى المطثية العسيرة؛ وهي بكتيريا خطيرة تسبب إسهالًا حادًا والتهابًا في القولون، ويصاب بها مئات الآلاف سنويًا حول العالم.

ويتضاعف خطر الحساسية الدوائية مع كل جرعة غير مبررة، وقد تصل ردود الفعل التحسسية إلى مستويات مهددة للحياة. وتسبب بعض الفئات الدوائية، مثل الفلوروكينولونات، إضعافًا مفاجئًا للأوتار والأنسجة الضامة، ما يؤدي إلى تمزقات ومشكلات في المفاصل. كما يؤدي اختلال التوازن بين البكتيريا والفطريات إلى ظهور التهابات فطرية مزمنة، مثل فطريات الفم والمهبل.

ويؤكد الأطباء أن المضادات الحيوية ليست علاجًا عامًا لكل مرض، وأن استخدامها دون حاجة طبية يسهم في ظهور مقاومة بكتيرية خطيرة، وهي حالة تصبح فيها البكتيريا قادرة على مقاومة الأدوية التي كانت فعالة سابقًا، ما يجعل العدوى أكثر صعوبة في العلاج ويزيد من فترات المرض وتكاليفه الصحية.

وينصح المختصون بالاعتماد على الفحوصات الدقيقة، مثل المسحة السريعة لالتهاب الحلق البكتيري، قبل اتخاذ قرار العلاج. أما الحالات الفايروسية فتتطلب الراحة، الإكثار من السوائل، واستخدام العلاجات المهدئة للأعراض، تجنبًا لإعطاء أدوية قوية قد تضر بالصحة العامة أكثر مما تنفع.