أدانت السعودية ومصر وباكستان وتركيا الهجمات الحوثية المتواصلة على المملكة، بما فيها استهداف مطار الملك خالد في الرياض، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.

وأكدت دول المجموعة الرباعية، في بيان مشترك، أن الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، وما أسفرت عنه من قتلى ومصابين وأضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة المملكة ووحدة أراضيها.

وشدد البيان على أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السعودية واستقرارها وسلامة المدنيين، مؤكدًا أنها «تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة».

وجددت الدول الأربع تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لجميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة الهجمات وردع مصادر التهديد ومنع تكرارها، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وحمّل البيان المليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن الهجمات وتداعياتها على الأمن والسلام الإقليميين والدوليين، مطالبًا بوقفها «الفوري وغير المشروط»، في موقف يربط بين حماية الأراضي السعودية والحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

ويأتي البيان في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم السبت وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة أكثر من 300 شخص، وتعرض المطار لهجوم جديد تسبب في اندلاع حريق.

وكانت الدول الأربع قد أكدت، في بيان سابق صدر عقب اجتماع لوزراء خارجيتها في نيويورك في سبتمبر الماضي، دعمها لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وشددت على أهمية التنسيق والحوار والدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.