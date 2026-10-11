أعلن وزير الداخلية البولندي، اليوم (الأحد)، القبض على الرجل الذي خطط لهجوم على رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وذلك بعد ساعات من تعرضه ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش لمحاولة اغتيال.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كارولينا غالييكا عبر منصة «إكس»: الوزارة أصدرت توجيهات إلى السلطات لاتخاذ إجراءات على خلفية معلومات تلقتها الشرطة بشأن محاولة اغتيال محتملة لرئيس الوزراء وكذلك نائب رئيس الوزراء الذي يتولى أيضاً حقيبة الدفاع، مبينة أن ممثلين عن الشرطة وجهاز حماية الدولة ووكالة الأمن الداخلي شاركوا في الاجتماع الذي عُقد اليوم.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزير تنسيق شؤون الأجهزة الأمنية الخاصة في بولندا ياتسيك دوبجينسكي، للصحافيين عقب الاجتماع: نتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية.



وأضاف «شهراً بعد شهر، وعاماً بعد عام، تتلقى الشرطة وجهاز حماية الدولة والأجهزة الأمنية المزيد من التهديدات والرسائل التي تنطوي على تهديدات مختلفة تستهدف بولندا والبولنديين»، مبيناً أنه في هذه الحالة، هناك احتمال كبير بأن تُنفذ هذه التهديدات بالفعل.



وتشهد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات طعن شهدتها الأسبوع الماضي، ندد بها توسك، معتبراً أنها تندرج في إطار «ثقافة العنف».