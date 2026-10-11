تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالات هاتفية من وزراء خارجية المملكة المتحدة وإيران والبحرين، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتطورات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتوائه.

وتناولت الاتصالات تداعيات الاعتداءات الحوثية على المملكة، حيث أدانت بريطانيا هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامنها مع المملكة والحكومة اليمنية، فيما أعربت البحرين عن تعازيها للسعودية في ضحايا الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات المتخذة لحماية أمنها واستقرارها.

كما بحث الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات التصعيد الإقليمي والجهود الرامية إلى معالجته.