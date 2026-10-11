حقق فريق الشباب انتصاره الأول في دوري روشن السعودي للموسم الحالي وذلك بعد أن تغلب على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.



واستطاع الشباب أن يفرض سيطرته في وقت مبكر، وتمكن لاعبه عبدالله معتوق من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 18، وفي منتصف الشوط الأول حصل اللاعب علي البليهي مدافع فريق الشباب على بطاقة حمراء ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، ومع ذلك استطاع ريكاردو ماتياس تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (د: 45+6)، وفي الشوط الثاني أحرز القائد الشبابي يانيك كاراسكو الهدف الثالث لفريقه (د: 85).



وبهذه النتيجة، يحقق الشباب فوزه الأول في الدوري ويصل للنقطة السابعة وفي المركز الحادي عشر، فيما تلقى التعاون الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز السابع عشر.