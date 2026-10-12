حسم الأهلي «ديربي القاهرة» أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

هاني يفتتح التسجيل

افتتح محمد هاني أهداف «القمة 133» قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بزميله أشرف بن شرقي، لتغيّر اتجاهها وتخدع حارس الزمالك مهدي سليمان، وتسكن الشباك.

بقرار يضاعف التقدم

وعزز البديل الجزائري منصف بقرار تقدم الأهلي بهدف ثانٍ في الدقيقة 80، بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس الزمالك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري «مؤقتاً» برصيد 16 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على بيراميدز، الذي يلتقي سيراميكا كليوباترا غداً (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.