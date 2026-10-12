أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهولندي مارينو بوسيتش، ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء مميز أمام الوصل الإماراتي ، مشدداً على أهمية المواجهة المرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح بوسيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أن فريقه يدخل اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً أن اللاعبين يدركون أهمية المباراة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصاً في ظل رغبة الفريق في مواصلة مشواره القاري.

من جانبه أكد ديميرال ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية أمام الوصل، قائلاً إن الفريق يدخل المواجهة بطموحات كبيرة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة الآسيوية.

وأشار بوسيتش إلى أن مواجهة الوصل الإماراتي تمثل اختباراً مهماً لفريقه، لافتاً إلى أنه يعرف المنافس جيداً، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، مع مراعاة ضغط المباريات المتتالية.

وشدد مدرب الأهلي على أهمية التعامل مع كل مباراة وفق ظروفها الفنية والبدنية، ومنح اللاعبين الفرصة لإظهار قدراتهم، مؤكداً أن الفريق يسعى إلى المحافظة على توازنه ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ويحل الأهلي ضيفاً على الوصل الإماراتي اليوم (الإثنين)، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل العودة إلى جدة لمواجهة النصر الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.