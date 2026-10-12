تباينت تصريحات مدربي الرياض والفيحاء، ماوريسيو دولاك وفابيو كاريلي، عقب تعادل فريقيهما بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ أكد دولاك أن الرياض قدم أداءً يستحق عليه الفوز، فيما أبدى كاريلي أسفه لتفريط الفيحاء في النقاط الثلاث، بعدما تقدم في النتيجة قبل أن يدرك الرياض التعادل.

وأوضح دولاك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن فريقه قدم مستوى جيدًا، وأظهر رغبة في تحقيق الفوز، إلا أن بعض التفاصيل وعدم التوفيق حالا دون حصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا جهدًا يستحق نتيجة أفضل.

وأكد مدرب الرياض أهمية البناء على الأداء الذي قدمه الفريق، والعمل على تحسين استثمار الفرص والتعامل مع التفاصيل الحاسمة، بما يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية في المواجهات المقبلة.

من جانبه، أشار فابيو كاريلي إلى أن الفيحاء كان يطمح إلى حصد النقاط الثلاث، بعدما قدم مباراة جيدة ونجح في التقدم، لكنه لم يتمكن من المحافظة على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليكتفي بنقطة واحدة.

وأوضح مدرب الفيحاء أن فريقه كان يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، إلا أن التعادل حرمه من تحقيق هدفه، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مجريات المباراة ومواصلة العمل استعدادًا للمواجهات المقبلة.

وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1، ليحصل كل فريق على نقطة، في نتيجة لم تلبِّ طموحات المدربين في حصد الفوز.