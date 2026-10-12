واصل مانشستر سيتي انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، محافظًا على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما حقق فوزه السادس تواليًا، إثر تغلبه على ليفربول 3-1 في قمة الجولة السادسة.



ورفع سيتي رصيده إلى 18 نقطة، محققًا 6 انتصارات من 6 مباريات، ليؤكد بدايته المثالية للموسم، ومعززًا موقعه في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي جمع 15 نقطة من 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة.



وجاء برايتون في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا مقابل خسارة واحدة، ليواصل حضوره بين فرق المقدمة مع نهاية الجولة السادسة.



في المقابل، تلقى ليفربول خسارته الأولى في المسابقة، بعدما سقط على أرضه أمام السيتي، اليوم الأحد، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، متراجعًا إلى المركز التاسع، بعدما حقق انتصارين و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة.



وسجل النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 65، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني بعد 3 دقائق، فيما اختتم ريان شرقي الثلاثية في الدقيقة 78، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف ليفربول، عقب طرد ريان غرافينبيرش في الدقيقة 62.



وعكست نتيجة القمة الفارق بين الفريقين في بداية الموسم، إذ واصل سيتي حصد النقاط، فيما بات ليفربول مطالبًا باستعادة توازنه لتقليص الفارق مع فرق المقدمة.