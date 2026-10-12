أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر اتخاذ إجراءات بحق مؤدي المهرجانات عصام صاصا والمطرب المصري عمر كمال، إذ تقرر إيقاف الأول عن الغناء لمدة 6 أشهر على خلفية الجدل المثار حول المقطع الفيديو المتداول له، فيما استدعي الثاني للتحقيق بسبب عودته إلى ترديد عبارة غنائية سبق أن تعهد بعدم تقديمها.

وجاءت القرارات بتوجيهات من نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، في وقت تتواصل فيه تداعيات أزمة صاصا التي أثارها ظهوره خلال بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، وسط تساؤلات بشأن طبيعة السيجارة التي ظهر ممسكاً بها، وما صاحب المقطع من تكهنات على منصات التواصل الاجتماعي.

إيقاف عصام صاصا بسبب الفيديو

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع مصور لعصام صاصا خلال بث مباشر، ظهر فيه ممسكاً بسيجارة أثارت شكوك بعض المتابعين بشأن محتواها، وتداولوا مزاعم عن احتمال احتوائها على مادة مخدرة، دون وجود تأكيد رسمي يثبت صحة تلك الادعاءات.

ومع تصاعد ردود الفعل، تحركت النقابة لفحص المقطع والوقوف على ملابساته، قبل أن يعلن مصطفى كامل إيقاف المطرب لمدة 6 أشهر، موضحاً أن القرار يرتبط أيضاً بتكرار ظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة لا تتوافق، بحسب تقديره.

وأكد نقيب المهن الموسيقية ضرورة التزام المطربين بالضوابط المنظمة للعمل الفني، محذراً من أن تكرار التجاوزات قد يقود إلى عقوبات أكثر صرامة، تصل إلى الشطب النهائي من النقابة.

عمر كمال أمام التحقيق

وفي تطور منفصل، قرر مصطفى كامل استدعاء المطرب المصري عمر كمال للتحقيق، على خلفية عودته إلى أداء عبارة غنائية سبق أن تعهد بعدم تكرارها، ما دفع النقابة إلى مراجعة الواقعة والتحقق من مدى التزامه بتعهده السابق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات النقابة للتعامل مع الوقائع المثيرة للجدل المرتبطة بالمطربين، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المهنية، فيما تظل نتائج التحقيقات الرسمية المرتبطة بفيديو عصام صاصا عاملاً مهماً في تحديد ما ستؤول إليه تداعيات الأزمة.