حقق الشباب أول انتصاراته هذا الموسم في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة، لينهي سلسلة من سبع مباريات عجز خلالها عن تحقيق الفوز.



وجاء الانتصار بعد أربعة تعادلات وثلاث هزائم، ليرفع الشباب رصيده إلى سبع نقاط، ويمنح الفريق دفعة معنوية يأمل في استثمارها خلال الجولات المقبلة.



ويكتسب الفوز أهمية كبيرة لدى عشاق «الليث الشبابي»، الذين طال انتظارهم لفرحة الانتصار، إذ يعزز آمالهم في استعادة الفريق حضوره، ويخفف من آثار البداية المتعثرة، وسط تطلعات بأن تمثل ثلاثية التعاون نقطة انطلاق نحو نتائج أفضل في بقية مشوار الدوري.