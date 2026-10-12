أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة مئات الأشخاص.

ودعت موريتانيا، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الأعمال، والعمل على منع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي، بما يضمن حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت موريتانيا، في بيانها، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددةً على أن استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة الأبرياء للخطر يمثّلان انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ومبادئ حماية المدنيين، وأمراً مرفوضاً بكل المقاييس، يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وتقدمت موريتانيا، في البيان الصادر اليوم، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.