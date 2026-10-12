فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تهدد بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة، دعا القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا ورئيس العمليات العسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجنرال ألكسوس جرينكويتش، الدول الأوروبية إلى زيادة دعمها لكييف.



واعتبر جرينكويتش أن تعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا يمثل رداً مناسباً على ما وصفه بتزايد الهجمات الروسية الهجينة ضد الدول الأوروبية. وقال إن روسيا تحاول كسر الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في الحلف، عبر أنشطة تشمل التوغلات في المجال الجوي لدوله، وعمليات التخريب والحرق العمد، والهجمات الإلكترونية.



ولفت إلى أن زيادة الدعم العسكري والمالي لكييف من دول مثل ألمانيا والدنمارك تبعث برسالة إلى موسكو مفادها أن أهدافها لن تتحقق، بحسب تعبيره. وأضاف أن هذه الخطوات تسهم في ردع التهديدات الروسية لأوروبا، في وقت تواصل فيه القوات الروسية تكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا.



وفي السياق نفسه، قال مسؤول عسكري رفيع في الناتو إن روسيا تكبدت خلال الشهر الماضي أكثر من 50 ألف ضحية بين قتيل وجريح، بينهم ما يصل إلى 28 ألف قتيل، مقابل نحو خمسة آلاف ضحية في صفوف القوات الأوكرانية. وأوضح المسؤول أن الجيش الروسي يواصل محاولة تحقيق مكاسب ميدانية عبر الدفع بقواته إلى مناطق تنتشر فيها الطائرات المسيّرة والألغام ونيران المدفعية، فيما تواصل أوكرانيا زيادة الضغط على موسكو من خلال هجمات تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الروسية.



وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هددت بوقف آليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة ومشاركة المعلومات الاستخباراتية معها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن مسؤولين أمريكيين أجروا خلال اليومين الماضيين اتصالات مع كييف وعدد من العواصم الأوروبية لإيصال هذه الرسالة، في محاولة لوقف الضربات التي تستهدف مصافي النفط الروسية. وبحسب التقرير، تضمنت الرسائل الأمريكية تهديدات بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعليق العمل بآلية شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بأموال أوروبية، المعروفة باسم «قائمة الحاجات الأوكرانية ذات الأولوية». ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله: «إنهم يتصلون بكييف.. إنهم يتصلون بكل شخص في أوروبا». وأشار التقرير إلى أن البيت الأبيض لم يؤكد هذه الاتصالات ولم يعلق عليها.