وقّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ثلاث مذكرات تفاهم مع الوزراء المعنيين بقطاعات الطاقة في الكويت وقطر ومصر، لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز ومشتقاتهما.

الكويت: الكهرباء والطاقة المتجددة

وقّع وزير الطاقة مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي وتصدير الكهرباء وكفاءة الطاقة وتخزينها والشبكات الذكية.

وتشمل المذكرة التعاون في التحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة، إلى جانب تطوير الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين، والتعاون في تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، بما فيها تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون.

قطر: التعاون في مجالات الطاقة

كما وقّع وزير الطاقة مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات البترول ومشتقاته، والغاز، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتخزينها.

وتتضمن المذكرة بحث فرص التعاون في إنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير البترول والغاز، وتطوير استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء والقطاعات الأخرى، وتطوير البنية التحتية اللازمة للوصول إلى الطاقة.

كما تشمل التعاون في المفاوضات والمحافل والمنظمات الدولية المعنية بتحولات الطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والمفاوضات المتعلقة بوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.

مصر: البترول والغاز ومشتقاتهما

ووقّع وزير الطاقة مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يشمل التجارة والتداول والنقل والتخزين والتوزيع، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتهدف المذكرة إلى دعم تكامل أسواق الطاقة، وتعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين وعلى أسس تجارية تحقق المصالح المشتركة.

وتشمل المذكرة كذلك تبادل الخبرات في تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، والاستفادة من تجربة المملكة في فتح المنافسة في أنشطة غاز البترول السائل، وتعزيز التعاون في مجال البتروكيميائيات، والاستثمار في المشروعات القائمة والمخطط لتنفيذها.