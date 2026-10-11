

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق الطاقة العالمية رغم التحديات الراهنة، مشدداً على أن أحداً لن يتمكن من كسر السعودية أو زعزعة تصميمها على مواصلة التقدم.

وقال خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض وفقًا لما أوردت الشرق، إن المملكة تعمل على تطوير خطوط أنابيب إضافية لتوفير مسارات بديلة تتفادى مضيق هرمز، بما يدعم استمرار وصول إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن تكلفة إنشاء مسارات بديلة أقل بكثير من تكلفة غيابها، في إشارة إلى أهمية رفع مرونة البنية التحتية للطاقة وتقليل مخاطر تعطل الإمدادات.

وأشار وزير الطاقة إلى أن ضمان أمن الطاقة لا يمكن أن تتحمل مسؤوليته دولة واحدة، بل يتطلب تعاونًا منسقًا بين جميع الدول، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تفرض تحديات متزايدة على حركة الإمدادات والأسواق.

ولفت إلى أن غياب التنسيق قد يدفع الدول إلى التركيز بشكل منفرد على تأمين احتياجاتها من الطاقة، سواء من النفط والغاز أو المصادر المتجددة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف.