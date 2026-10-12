تدرس السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إدخال خدمات النقل الجوي باستخدام المروحيات ضمن منظومة النقل العام، في إطار خطة لتوسيع أنشطة شركة «ترانس جاكرتا» المشغلة للحافلات، لتشمل النقل البحري والجوي مستقبلاً، وسط تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية وتكاليف التشغيل وأسعار التذاكر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية، اليوم (الإثنين)، يسعى حاكم جاكرتا برامونو أنونغ إلى تحويل الشركة من مشغل للحافلات إلى مؤسسة تقدم خدمات نقل متعددة الوسائط، بما يتناسب مع النمو السكاني الكبير والتحديات المرورية التي تواجه العاصمة.

المروحيات ضمن خطط النقل المستقبلية

وأوضح حاكم جاكرتا أن النقل الجوي يمثل أحد الخيارات التي ينبغي الاستعداد لها على المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن العاصمة تضم نحو 11 مليون نسمة، فيما يصل عدد سكان منطقتها الحضرية الكبرى إلى نحو 42 مليون نسمة.

وأشار إلى أن مدناً عالمية، بينها نيويورك، وضعت أطر تنظيمية لخدمات النقل الجوي، مؤكداً أهمية إعداد التشريعات والتصاريح اللازمة قبل بدء تشغيل خدمات مماثلة في جاكرتا.

وتشمل الخيارات المطروحة استخدام المروحيات أو وسائل نقل جوي أخرى، دون الإعلان حتى الآن عن نوع الطائرات التي ستُستخدم أو موعد محدد لبدء التشغيل.