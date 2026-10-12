أثار نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور جدلاً واسعاً بعدما أعاد نشر منشور يهاجم التحكيم، عقب طرده أمام فياريال أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني «لا ليغا».

سبب الطرد

وشارك فينيسيوس بديلاً أمام فياريال، وسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه النجم البرازيلي بعدما شد شعر لاعب فياريال ساليبا في بداية الهجمة.

«يا للعار.. إنها مافيا»

وعقب المباراة، اعتذر فينيسيوس لزملائه وجماهير ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه صعّد هجومه على التحكيم بعد ساعات قليلة، بعدما أعاد نشر منشور عبر حسابه على «إنستغرام» يعود إلى أحد الحسابات الداعمة له، وأرفقه بثلاثة رموز تعبيرية مبتسمة.

وتضمن المنشور لقطات لعدد من الحالات التي شهدتها مباريات مختلفة لفينيسيوس، مرفقة بتعليق: «الشخص الذي يحصل دائماً على البطاقات الصفراء والحمراء هو فينيسيوس.. يا له من عار، يا لها من مافيا!».

فينيسيوس مُهدد بالغياب عن الكلاسيكو

وبحسب تقارير صحفية، فإن الحد الأدنى للعقوبة المنتظرة بحق فينيسيوس، وفقاً للوائح البطولة، هو الإيقاف مباراتين؛ الأولى بسبب طرده إثر شد شعر ساليبا، والثانية بسبب تصرفه عقب حصوله على البطاقة الحمراء، عندما اندفع نحو الحكم، ما استدعى تدخل زملائه للإمساك به.

وفي حال إقرار هذه العقوبة، سيغيب النجم البرازيلي عن كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، المقرر إقامته (الثلاثاء) 25.