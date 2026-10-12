كشف الفنان المصري إسلام جمال تفاصيل نجاته من محاولة سرقة سيارته تحت تهديد السلاح، أثناء وجوده برفقة زوجته وطفله، في واقعة أسفرت عن ضبط المتهمين بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وأعرب جمال، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عن امتنانه لنجاته وأسرته من الحادث، مؤكداً أن ما حدث كان مفاجئاً وصادماً، خصوصاً في ظل وجود زوجته وطفله داخل السيارة، قائلاً: «الحمدلله ربنا نجاني بمعجزة».

تهديد بالسلاح في الطريق

وروى الفنان أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى المهندسين بالقاهرة بسيارة تعترض طريقه، قبل أن يترجل منها شخص ويشهر سلاحاً نارياً في وجهه، مطالباً إياه بالتوقف.

وأوضح أنه لم يدرك حقيقة الموقف في البداية، وظن أن الأمر قد يكون مقلباً أو تصويراً بكاميرا خفية، قبل أن يستوعب خطورة التهديد، خصوصاً مع وجود أسرته داخل السيارة، ما دفعه إلى محاولة الابتعاد عن الشخص المسلح.

كيف انتهت المواجهة؟

وأضاف جمال أنه رجع بسيارته إلى الخلف بسرعة في محاولة للفرار، وخلال ذلك فوجئ بسيدة تقود سيارة خلفه، وتصرخ مستنكرة تحركه المفاجئ، الأمر الذي أربك الشخص المسلح ودفعه إلى مغادرة المكان.

وأشار إلى أنه توجه لاحقاً إلى الشرطة وحرر محضراً بالواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين في الواقعة وإلقاء القبض عليهما، بعد اتهامهما بمحاولة الاستيلاء على سيارة إسلام جمال بالإكراه، عقب اعتراض طريقه وإشهار سلاح ناري في مواجهته، بينما كان برفقة زوجته وابنته.