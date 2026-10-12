شهد منزل الفنان المصري محمد منير لقاءً جمعه بالشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عمرو مصطفى، احتفالاً بعيد ميلاده الـ72، في مناسبة حملت مؤشرات على تعاون فني جديد يستعد حسين لتقديمه مع «الكينج» خلال الفترة القادمة.

وشارك تامر حسين متابعيه صوراً لأحدث ظهور للفنان محمد منير، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الاحتفال بعيد ميلاده بحضور الملحن عمرو مصطفى، مشوّقاً الجمهور إلى تعاون فني مرتقب مع الكينج، إذ اختتم رسالة التهنئة بعبارة «استنونا قريباً مع الكينج»، دون الكشف عن تفاصيل العمل الجديد.

مفاجأة فنية قيد التحضير

وحرص تامر حسين على التعبير عن تقديره لمحمد منير بمناسبة عيد ميلاده، متمنياً له دوام الصحة ومواصلة عطائه الفني، فيما لفتت إشارته إلى التعاون المرتقب أنظار جمهور الكينج، الذي بدأ يتساءل عن طبيعة المشروع وموعد طرحه.

ترقب لجديد محمد منير

وأثار الإعلان حالة من الترقب بين محبي محمد منير، خصوصاً مع غياب التفاصيل المتعلقة بالعمل المنتظر، سواء بشأن طبيعته أو فريقه الفني، في وقت يواصل فيه الكينج حضوره في المشهد الغنائي.

آخر أعماله الغنائية

وكان آخر أعمال محمد منير الغنائية أغنية «يسألوا عنك»، التي طرحها سابقاً، وجاءت من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان ذهب، وتوزيع موسيقي لرومان بونكا، لتضيف محطة جديدة إلى مشواره الغنائي.

وفي سياق آخر، اتجه محمد منير إلى طرح أغنيات ألبومه الجديد تباعاً على فترات متباعدة، بدلاً من إصدارها دفعة واحدة، ويضم الألبوم 10 أغنيات تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والفلكلور المصري والإيقاعات العالمية، في إطار يجمع بين خصوصية تجربته الفنية والتجديد الموسيقي.