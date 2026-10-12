يدخل الوقوف على قدم واحدة ضمن الاختبارات البدنية البسيطة التي يستعين بها الباحثون لتقييم التوازن والقدرة الوظيفية، خصوصاً مع التقدم في العمر، بعدما أظهرت دراسات ارتباط صعوبة الحفاظ على هذه الوضعية بتراجع بعض مؤشرات الصحة البدنية.

وكشفت دراسة، نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي، وشملت 1,702 شخص، تراوحت أعمارهم بين 51 و75 عاماً، أن العجز عن الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوانٍ ارتبط بارتفاع خطر الوفاة خلال سنوات المتابعة، مقارنة بمن تمكنوا من أداء الاختبار، حتى بعد مراعاة عدد من العوامل الصحية.

ويعتمد التوازن على التنسيق بين العضلات والجهاز العصبي والبصر والأذن الداخلية، ما يجعل القدرة على الثبات مؤشراً يتجاوز قوة الساقين وحدها.

ويؤكد متخصصون، أن نتائج الاختبار تعكس ارتباطات إحصائية، ولا تمثل وسيلة مستقلة للتنبؤ بالعمر أو تشخيص الأمراض، كما تتأثر بالعمر واللياقة والحالة الصحية.

وتساعد تمارين التوازن وتقوية عضلات الساقين على تحسين الثبات وتقليل احتمالات السقوط، مع ضرورة إجراء الاختبار قرب سطح ثابت يمكن الاستناد إليه، خصوصاً لدى كبار السن.