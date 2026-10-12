تواجه شركات الذكاء الاصطناعي العالمية تحدياً متزايداً في تأمين القدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيلها، مع اشتداد المنافسة على المعالجات المتقدمة ومراكز البيانات، في وقت تتسارع فيه الاستثمارات التقنية وتتزايد متطلبات تشغيل الأنظمة الذكية.

وتبرز شركات «قوقل» و«OpenAI» و«Anthropic»، ضمن أطراف المنافسة على موارد الحوسبة، وسط ضغوط مرتبطة بارتفاع تكاليف استئجار المعالجات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتدريب النماذج وتشغيلها، وفق ما تناولته صحيفة «وول ستريت جورنال». وتكشف هذه التطورات عن فجوة متنامية بين طموحات الشركات لتطوير أنظمة أكثر تقدماً وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة، والإمكانات المتاحة لتشغيلها بكفاءة اقتصادية، خصوصاً مع اتساع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التطبيقات والخدمات الرقمية.

وتتجاوز الأزمة مسألة توفير الرقائق الإلكترونية إلى تحديات إنشاء مراكز البيانات وتجهيزها بالطاقة والتبريد والاتصالات، وهي متطلبات تفرض استثمارات ضخمة وتزيد تعقيدات التوسع، فيما قد تؤثر محدودية الموارد الحاسوبية في الجداول الزمنية لبعض المشاريع. ويضع هذا المشهد الشركات أمام معادلة اقتصادية دقيقة، تجمع بين ضرورة الاستثمار في البنية التحتية والمحافظة على القدرة التنافسية، مقابل ضغوط التكاليف والحاجة إلى تحقيق عوائد تجارية تتناسب مع حجم الإنفاق.

ومع استمرار السباق العالمي، تتجه المنافسة نحو امتلاك القدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بعدما أصبحت البنية التحتية الحاسوبية عنصراً حاسماً في تحديد سرعة الابتكار وحدود التوسع، وليس مجرد وسيلة تقنية مساندة.