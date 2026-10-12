توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم (الإثنين)، على أجزاء معظم مناطق بالمملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع احتمالية جريان السيول.

وأوضح المركز في تقريره اليومي، أن الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة تشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

كما توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، إضافة إلى أجزاء من منطقة نجران.

ضباب على المناطق الساحلية

وأشار المركز إلى عدم استبعاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

رياح نشطة وأمواج تتجاوز مترين في البحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 12 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وقد تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون الرياح على الجزء الأوسط شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة، فيما تهب على الجزء الجنوبي رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة باتجاه مضيق باب المندب، بالتزامن مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف، وقد يتجاوز مترين باتجاه مضيق باب المندب، وكذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والجنوبي.

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة باتجاه مضيق باب المندب، ومع نشاط السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والجنوبي.

الخليج العربي.. أمواج خفيفة ورياح متغيرة الاتجاه

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي.

وفي الجزء الجنوبي، تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وتتحول خلال الليل إلى شرقية وشمالية شرقية.

وتوقع المركز أن يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.