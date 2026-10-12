تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عنه، يفتتح أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين وممثلي القطاعين العام والخاص.

ويناقش المنتدى خمس دراسات اقتصادية وتنموية، تتناول توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ونقل المعرفة وتوطين الخبرات لدى الكوادر الوطنية، وأسباب الازدحام المروري في المدن الكبرى والحلول المقترحة لمعالجته.

كما تتناول الدراسات قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، بما يدعم الاستثمار والمحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد ويوسع فرص القطاع الخاص.

ويواصل المنتدى، منذ انطلاقه عام 2003، بحث القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، من خلال الدراسات المتخصصة ومشاركة الخبراء والأكاديميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص، وتقديم التوصيات والمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وصناعة القرار.