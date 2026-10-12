دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، فعاليات موسم التشجير الوطني 2026م، تحت شعار «جيل يغرس.. لوطن يزدهر»، بحضور مسؤولين من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وأوضح البرنامج الوطني للتشجير أن الموسم، في نسخته الثالثة، يأتي ضمن جهود تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في التشجير.

وبلغ عدد الأشجار المزروعة في منطقة مكة المكرمة منذ عام 2021 حتى العام الحالي أكثر من 7.7 ملايين شجرة، من مستهدف يبلغ نحو 31.3 مليون شجرة بحلول 2030، بنسبة إنجاز وصلت إلى 24.7%.

وأطلق البرنامج الهوية الرسمية للموسم، تأكيداً على أن التشجير التزام وطني مستدام، يعزز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الأجيال الحالية والقادمة، ويسهم في تحسين جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.