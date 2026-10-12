أثار إعلان متداول عن حفل مزعوم للفنانة نوال في الكويت حالة من الالتباس، بعدما حذرت الجهة المعنية من صحة المعلومات الواردة فيه، مؤكدة أنه غير معتمد رسمياً، وسط دعوات للجمهور إلى توخي الحذر من الإعلانات التي قد تستغل اسم النجمة للترويج لفعاليات غير حقيقية.

إعلان مضلل باسم نوال

وجاء التحذير عبر الحساب الرسمي للجهة المنظمة على منصة «إنستغرام»، إذ نشرت صورة الملصق المتداول، وأرفقتها بعبارة «إعلان مضلل»، لتوضيح عدم اعتماد الإعلان المتعلق بالحفل المزعوم، ووضع حد للتكهنات بشأن إقامة الفعالية.

تحذير من التذاكر الوهمية

وشددت الجهة المنظمة على أهمية التحقق من مصادر الإعلان قبل الإقدام على شراء التذاكر، تفادياً للتعرض لمحاولات الاحتيال أو خسارة الأموال نتيجة التعامل مع روابط ومنشورات غير موثوقة.

ودعت جمهور نوال إلى متابعة الحسابات الرسمية لـ«روتانا لايف» والجهات المنظمة المعتمدة، باعتبارها المرجع للحصول على تفاصيل الحفلات ومواعيدها، مؤكدة أن الإعلانات المنشورة خارج القنوات الرسمية لا تعد دليلاً على إقامة أي فعالية.

وتزامن الإعلان المتداول مع ترقب جمهور نوال استئناف نشاطها الغنائي، بعد غيابها عن الحفلات والمهرجانات وابتعادها عن إصدار أغنيات جديدة خلال الفترة الماضية.

آخر أعمالها

ومن أبرز محطاتها الفنية خلال رمضان 2026، غنائها تتر مسلسل «أعوام الظلام»، في تجربة لاقت تفاعلاً من جمهورها، وحملت الأغنية توقيع أماني الرويلي في الكلمات، ومشعل العروج في الألحان، فيما تولّى د. عدنان عبدالله مهمة التوزيع الموسيقي.