أقرّ الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد، جميعهم على صلة بالحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، اليوم (الإثنين)، على منصة إكس أن "هذا أكبر توسيع لقائمة عقوباتنا منذ أن بدأت روسيا حربها. وتُظهر أوروبا مجدداً وحدة صفّها، مشيرة إلى أن "أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ البالستية".



وقالت كالاس خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "إننا نرحب بهدنة الطاقة عند صمودها. لم نلمس بعد أن روسيا ستلتزم بها".



وجاءت الخطوة فيما لا تزال أوكرانيا وداعموها الأوروبيون تحت وقع قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع العقوبات عن الديزل الروسي، في إطار اتفاق لتوريده إلى الولايات المتحدة. وبموجب الإجراءات الجديدة، سيرتفع عدد المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بروسيا إلى نحو 3500 شخص وكيان، وهي تشمل شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.



ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي مستاءة من مساعٍ قادتها فرنسا ولوكسمبورغ الشهر الماضي، وأفضت إلى رفع العقوبات عن المليارديرين الروسيين البارزين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان. وأثارت الخطوة انتقادات حادة من كييف، خصوصاً أن رفع العقوبات عن عثمانوف ارتبط باتفاق فرنسي للإفراج عن سجين في أذربيجان.



وإلى جانب القائمة السوداء التي تشمل أفراداً وكيانات، فرض الاتحاد الأوروبي عدة مجموعات من العقوبات طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي، إلا أن ثمة مخاوف من تراجع الزخم نحو فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق، مع تزايد الصعوبات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراءات لا تلحق ضرراً كبيراً باقتصاداتها.