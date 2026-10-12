شنت القوات المسلحة اليمنية سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في محافظات تعز وصنعاء وإب.



وأكدت مصادر ميدانية أن الغارات في تعز استهدفت تحشيدات في ذبحان وهيجة العبد وحيفان وأكمة حبيش والضباب، إضافة إلى مواقع في العرسوم والمرازيقان وجبل المنعم وتبة الخلوة وشارع الستين ومعسكر الأمن المركزي.



وفي صنعاء، استهدفت الغارات ثكنة قرب المطار ومخزن صواريخ في همدان، فيما طالت تحصينات ومنصة لإطلاق الصواريخ في منطقة السياني بمحافظة إب.



ونفذت القوات المسلحة 1732 ضربة جوية ومدفعية ضمن عملية "فجر اليمن" استهدفت مواقع دفاعية ومراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وذخائر وآليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي.



وأوضحت في بيان أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من المليشيات، وتدمير أو تعطيل 287 آلية ومعدة عسكرية، إضافة لاستهداف مواقع عسكرية عالية القيمة في العمق، وقطع التعزيزات والإمدادات بالتزامن مع التقدم الميداني واختراق التحصينات الدفاعية للحوثيين.



وتتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحربُ منعطفاً أكثرَ حسماً، مع اتساعِ رقعة العمليات العسكرية وتحوّل المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقعِ انتشارهم. وبينما أعلنت قواتُ الشرعية استعادةَ مواقع إستراتيجية، واصل تحالف دعم الشرعية ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنِها. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن انطلاق العملية العسكرية "فجر اليمن"، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء "انقلاب المليشيات الحوثية" المدعومة من إيران.