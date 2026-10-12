لماذا تبدو أول رشفة من الماء البارد أكثر لذة عندما تشعر بالعطش الشديد؟ هذا الإحساس الذي يتكرر بعد المشي تحت الشمس أو ممارسة الرياضة ليس مجرد شعور عابر، بل وراءه تفسير علمي يتعلق بطريقة استجابة الدماغ للبرودة والعطش.

فبمجرد أن يلامس الماء البارد فمك وحلقك، تبدأ إشارات عصبية تمنحك شعوراً سريعاً بالانتعاش والراحة، حتى قبل أن يمتص الجسم الماء ويعوّض ما فقده من السوائل، فما الذي يحدث داخل جسمك في تلك اللحظات؟ ولماذا قد يبدو الماء البارد أكثر إرضاءً من الماء الدافئ عندما تكون في أشد حالات العطش؟

في تقرير نشره موقع «هندوستان تايمز» الهندي، أوضح استشاري الطب العام الدكتور باليتي سيفا كارثيك ريدي، التفسير العلمي وراء الشعور بالانتعاش عند شرب الماء البارد، خاصة في أوقات العطش الشديد.

ماذا يحدث داخل جسمك عندما تشعر بالعطش؟

عندما يفقد الجسم الماء من خلال التعرق أو التبول، أو عندما لا يحصل على كمية كافية من السوائل، تبدأ آليات متخصصة في رصد التغيرات التي تطرأ على توازن السوائل وتركيز المواد الذائبة في الدم.

وتنقل هذه الآليات إشارات إلى مراكز العطش في الدماغ، وخصوصاً منطقة تحت المهاد، ما يولّد الرغبة في شرب الماء ويدفع الإنسان إلى البحث عن وسيلة لتلبية حاجة جسمه إلى السوائل.

ووفقاً للدكتور ريدي، يصبح شرب الماء في هذه الحالة أولوية بيولوجية، ولذلك يستجيب الدماغ بقوة للتجارب التي تمنح الجسم شعوراً سريعاً بالراحة وتخفف الإحساس بالعطش.

لماذا يمنحك الماء البارد شعوراً أكبر بالانتعاش؟

لا يقتصر تأثير الماء البارد على تعويض السوائل التي يحتاج إليها الجسم، إذ تؤثر درجة الحرارة أيضاً في الطريقة التي يدرك بها الإنسان تجربة الشرب، فالفم والحلق يحتويان على نهايات عصبية حساسة للحرارة، تستجيب عند مرور الماء البارد وتولّد إحساساً بالبرودة ينتقل إلى الدماغ، الذي يفسره باعتباره شعوراً بالانتعاش.

ويصبح هذا الإحساس أكثر وضوحاً عندما ترتفع حرارة الجسم بعد ممارسة الرياضة أو التعرض لأشعة الشمس أو بذل مجهود بدني لفترة طويلة.

ولهذا قد تبدو رشفة الماء البارد أكثر إرضاءً من الماء الدافئ في تلك اللحظات، ليس لأنها تعوض السوائل بالضرورة بصورة أفضل، بل لأن البرودة تضيف إحساساً فورياً بالانتعاش إلى عملية الشرب.

ما علاقة الدماغ بالشعور بالارتواء؟

هناك عامل عصبي مهم يفسر أيضاً سبب شعور الإنسان بالراحة عند شرب الماء بعد فترة من العطش، ويوضح الطبيب الهندي، أن العطش ينشط مسارات عصبية مرتبطة بالدافعية والمكافأة، ما يشجع الإنسان على البحث عن الماء وتناوله. وعندما يبدأ الشرب، ترسل إشارات من الفم والحلق والجهاز الهضمي إلى الدماغ، حتى قبل أن يُمتص الماء بالكامل ويُعوّض النقص في سوائل الجسم.

وتساعد هذه الإشارات المبكرة على تخفيف الإحساس بالعطش بسرعة، وهو ما يفسر شعور الإنسان بالراحة بعد الرشفات الأولى، قبل اكتمال عملية امتصاص الماء.

وقد يجعل الماء البارد هذا الشعور الفوري أكثر وضوحاً، بفضل الإحساس الإضافي الذي تمنحه البرودة للفم والحلق، وهو أحد الأسباب التي تدفع كثيرين إلى تفضيله عندما يكونون في أشد حالات العطش.

هل الماء البارد أفضل من الماء الدافئ لترطيب الجسم؟

الشعور بأن الماء البارد أكثر انتعاشاً لا يعني بالضرورة أنه يرطب الجسم بصورة أفضل من الماء الدافئ. فالأهم هو الحصول على كمية كافية من السوائل تتناسب مع حاجات الجسم ومستوى النشاط البدني والظروف المحيطة.

وقد تختلف درجة حرارة الماء المفضلة من شخص إلى آخر، لكن اختيار الماء البارد أو المعتدل أو الدافئ يمكن أن يعتمد على الراحة الشخصية ومدى تقبّل الشخص له.

وإذا كنت تمارس الرياضة أو تتعرض للحرارة، فمن المهم شرب الماء بانتظام وعدم انتظار الشعور بالعطش الشديد، خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود بدني طويل.