يظهر النجم السعودي سعود عبدالحميد مع فريق لانس الفرنسي في مواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي غدا (الثلاثاء) الساعة 7:45 مساء، ضمن دوري أبطال أوروبا كأول لاعب سعودي يشارك في البطولة.

وغاب عبدالحميد عن مباراة فريقه أمام سلافيا براغ التشيكي الخميس العاشر من سبتمبر الماضي، والتي انتهت بانتصار فريق لانس الفرنسي بنتيجة 3/2 في الجولة من دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بتورم في الركبة، وعاد للمشاركة مع فريق لانس ضد ليون (الجمعة) الماضي في الدوري الفرنسي، وانتهى اللقاء بفوز فريق لانس بنتيجة 1/2.

وكان الظهور الأول للاعب سعود عبدالحميد في البطولات الأوروبية من خلال مشاركته مع فريق روما الإيطالي في 26 سبتمبر 2024، أمام فريق أتلتيك بيلباو الإسباني في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، ودخل كلاعب بديل في الدقيقة 71 من اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليضع اللاعب بصمته الأولى بقميص الفريق الإيطالي في البطولات الأوروبية.