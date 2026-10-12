يعود النجم الهلالي سيرجي سافيتش للمشاركة مع فريقه في مواجهة السد القطري غداً (الثلاثاء) الساعة 7:00 مساء على استاد حمد بن جاسم بالدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ شارك اللاعب في تدريبات الزعيم الجماعية اليوم (الإثنين) بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

في حين واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي والتأهيلي في مركز الماجدية الرياضي، فيما شارك الظهير الأيمن حمد اليامي في الجزء الأول من الحصة التدريبية الأخيرة.

ويطمح المدرب إنزاغي في تحقيق فريقه للفوز على السد القطري وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة السادسة في مجموعة «أندية الغرب» بدوري أبطال آسيا.