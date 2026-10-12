علق نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل على قرار إيقاف مغني المهرجانات الشعبية عصام صاصا، بعد تداول صور له ممسكاً سيجارة يشتبه في احتوائها على مادة مخدرة.

سيجارة مش عادية

وقال كامل في تصريح تلفزيوني: «السيجارة شكلها مش عادي من علبة سجاير، لكن محتواها إيه مقدرش أحكم، وأنا مش مطلوب مني أدور على تيك توك أشوف مين عمل إيه، ومين طلق مين».

وذكر كامل في بث مباشر على فيسبوك أن إيقاف عصام صاصا يأتي على خلفيةظهوره ممسكاً بالسيجارة في بث مباشر على حسابه في «تيك توك».

إيقاف صاصا وكمال

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر اتخاذ إجراءات بحق عصام صاصا وزميله عمر كمال، إذ تقرر إيقاف الأول عن الغناء لمدة 6 أشهر على خلفية الجدل المثار حول المقطع الفيديو المتداول له، وما إذا كانت السيجارة تحتوي على مادة مخدرة، فيما استدعي الثاني للتحقيق بسبب عودته إلى ترديد عبارة غنائية سبق أن تعهد بعدم تقديمها.