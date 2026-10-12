استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز،في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة حائل نايف بن عبدالكريم الجميل، حيث اطّلع أمير حائل على سير العمل والخطط المستقبلية للغرفة لدعم قطاع الأعمال وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع جاذبية بيئة الاستثمار في المنطقة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال اللقاء، باهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع التجاري ودعم الاستثمار الوطني، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير المبادرات التي تخدم مجتمع الأعمال وتدعم نمو المشاريع في المنطقة.

من جانبه، عبّر الجميل عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مؤكداً أن غرفة حائل تعمل على وضع خطة إستراتيجية شاملة تواكب رؤية المملكة، وتقدم قيمة مضافة للمنطقة في ظل دعم القيادة وحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، معربًا عن تطلعه لتحقيق تطلعات سموه خلال الفترة المقبلة.