أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدء استقبال طلبات الاستفادة من مبادرة تقسيط الغرامات المالية الصادرة عنها بحق المنشآت الإعلامية في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك حتى 30 ديسمبر 2026.

ودعت الهيئة المنشآت الراغبة في الاستفادة من المبادرة، إلى استكمال المستندات المطلوبة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالمبادرة: fi.dp@GMedia.gov.sa.

وأوضحت الهيئة أن التقديم على المبادرة يتطلب إرفاق مجموعة من المستندات والوثائق الداعمة، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وتشمل المتطلبات: تعبئة نموذج طلب تقسيط الغرامات المالية؛ عبر الرابط: https://share.gmedia.gov.sa/index.php/s/rPSMtE2GDM5YYXR/download، وصورة من السجل التجاري، وسجل يوضح رقم وقيمة كل مخالفة، وكشوف الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والمصارف لفترة تغطي (12) شهرًا مباشرة قبل تاريخ تقديم الطلب.

وتشمل المتطلبات تقديم القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني مرخص له لآخر سنة مالية (إن وجدت) بما يتوافق مع نظام الشركات، إضافة إلى توضيح مبررات طلب التقسيط وإرفاق المستندات المطلوبة، وبيان بالالتزامات المالية القائمة، وأي مستندات أخرى قد تطلبها الجهة الدائنة.

وعقب استكمال المستندات المطلوبة وموافقة الجهة الدائنة، تُبْرَم اتفاقية التقسيط رسميًا بين المنشأة والجهة الدائنة.