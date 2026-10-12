كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أن إعادة ملء مخزونات النفط قد تستغرق نحو عامين، في ظل الضغوط التي تواجه إمدادات النفط الخام والتحديات الحالية في أسواق الطاقة العالمية.



وأكد الناصر أن «أرامكو» تدرس مسارات إضافية لتصدير النفط الخام، إلى جانب التوسع في مرافق التخزين الخارجية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات ورفع قدرة الشركة على مواجهة التقلبات والاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة، جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر البترول العالمي (WPC Energy) في الرياض.

وأشار أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المكرر يزيد من تعقيد المشهد الحالي، مشدداً على أهمية التعاون الدولي وتضافر الجهود لحماية البنية التحتية للطاقة ومسارات نقلها، بما يضمن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية.



وفي ما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، أوضح الناصر أن «أرامكو» تستهدف زيادة مبيعات الغاز، ورفع طاقتها الإنتاجية بنحو 80% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، ضمن استراتيجيتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التحول في قطاع الطاقة العالمي.