أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص أن خط أنابيب النفط شرق-غرب في السعودية يمثل نموذجاً قوياً للتخطيط الاستباقي وتأمين إمدادات الطاقة، مشيراً إلى أن المملكة تعد خير مثال على الجهود الرامية إلى ضمان أمن الإمدادات واستدامتها في الأسواق العالمية.



وأكد الغيص خلال مشاركته في أعمال مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين المنعقد في الرياض، أن أمن الطاقة يتطلب استثمارات طويلة الأجل وبنية تحتية قادرة على مواجهة التحديات والاضطرابات المحتملة، مشيداً بالدور الذي تؤديه السعودية في تعزيز موثوقية الإمدادات العالمية من النفط والطاقة.



وأضاف أن التوقعات تشير إلى نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2027، ما يعكس استمرار أهمية النفط في مزيج الطاقة العالمي. وتأتي تصريحات الغيص على هامش مؤتمر البترول العالمي الذي تستضيفه الرياض للمرة الأولى تحت شعار «مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع»، بمشاركة وزراء الطاقة وقادة الشركات العالمية وصناع السياسات لمناقشة مستقبل القطاع وأمن الإمدادات والتحول في منظومة الطاقة العالمية.