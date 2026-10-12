بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قرارات إدارية بترقية 1036 فرداً من منسوبي الدفاع المدني إلى الرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع اللواء حمود الفرج الشكر والتقدير للقيادة على ما يحظى به رجال الدفاع المدني من اهتمام ورعاية، معبراً عن شكره وتقديره لوزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه لرجال الأمن في شتى المجالات.

وهنأ مدير الدفاع المدني الأفراد المترقين، سائلاً المولى لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.