استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، التي قدمت للأمير سعود عرضًا حول أبرز أعمال الإدارة العامة للتعليم، والبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها، وخطط تطوير البيئة التعليمية والارتقاء بمخرجات التعليم.

وتناول العرض الجهود المبذولة في تحسين الأداء التعليمي والإداري، وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يتوافق مع مستهدفات التطوير في المنطقة. وأعربت الدكتورة المهاشير عن شكرها لمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه المتواصل بقطاع التعليم، مؤكدة حرص الإدارة على مواصلة العمل وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.