نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظات الليث والجموم وأضم بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، في حالة جوية متقدمة تستدعي الحيطة والحذر.

وأشار المركز إلى أن المعطيات المناخية تشير إلى نشاط كبير في السحب الركامية، ما يرفع احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والشعاب، داعيًا الأهالي إلى الابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على السلامة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً، مع متابعة مستمرة للتطورات الجوية وتحديثات الحالة على مدار اليوم.