استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالمحافظة اليوم، وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

ورحّب محافظ الدرعية بالوزير، معرباً عن سعادته بزيارته لمحافظة الدرعية، وجرى خلال الاستقبال استعراض الخدمات العدلية المقدمة في المحافظة، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستفادة منها من خلال الوسائل والحلول المبتكرة.

ونوّه الأمير راكان بن سلمان بما يحظى به القطاع العدلي من دعم واهتمام القيادة، مثمناً جهود وزير العدل ومنسوبي الوزارة في تطوير منظومة الخدمات العدلية، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تيسير الإجراءات وتلبية حاجات المستفيدين في محافظة الدرعية.

من جانبه، أعرب الدكتور الصمعاني عن شكره وتقديره لمحافظ الدرعية على الاستقبال، مشيداً بما تشهده المحافظة من تطور، ومؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم المستفيدين.