اعتقلت السلطات البولندية مشتبهاً به في التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك، بعد ساعات من الكشف عن تحقيقات بشأن تهديدات تستهدفه ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش، إثر تلقي معلومات أمنية وُصفت بأنها موثوقة، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبيرغ» (الأحد).



وأعلن توسك ووزير الداخلية مارتشين كيرفينسكي اعتقال المشتبه به في منشورين على منصة "إكس"، فيما كشفت تصريحات مسؤولين أمنيين عن أن الرجل في الستينيات من عمره، وأن السلطات تحقق في صلاته بجماعات متطرفة، دون حسم وجود أي ارتباطات خارجية بالقضية.



وقال كيرفينسكي في تصريحات لمحطة TVP التلفزيونية البولندية، (الأحد)، إن المشتبه به ينحدر من منطقة سيليزيا السفلى، مرجحاً أن يكون ناشطاً في أوساط متطرفة محلية. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخدمات الخاصة البولندية ياتسيك دوبرجينسكي، لقناة TVN24، إن المتهم قبض عليه في جنوب غربي البلاد، دون الكشف عن هويته.



ووفق وسائل إعلام بولندية، يعتقد أن البلاغ الذي أسهم في كشف المخطط جاء من شخص لديه معلومات عن محاولة لتجنيد أعضاء في منظمة متطرفة تتبنى مواقف مناهضة للحكومة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتنفيذ عملية إطلاق نار.



وجاءت تصريحات المسؤولين في وارسو عقب اجتماع طارئ عُقد صباح (الأحد)، وضم ممثلين عن الشرطة البولندية وجهاز حماية الدولة ووكالة الأمن الداخلي، لبحث التطورات المتعلقة بالقضية.



ورغم أن المسؤولين الأمنيين لم يربطوا المخطط المشتبه به بروسيا وحربها المستمرة منذ سنوات في أوكرانيا، أشارت «بلومبيرغ» إلى أن بولندا أصبحت محوراً رئيسياً لما يُعرف بالهجمات الهجينة التي تشنها موسكو على أوروبا، والتي تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة. من جهة أخرى، حذرت أجهزة استخبارات غربية مسؤولين تنفيذيين في شركات دفاع أوروبية من أن روسيا تكثف جهودها لاغتيالهم، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشيال تايمز» (الأحد)، نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها في الأوساط الاستخباراتية.



وكانت روسيا حذرت في أواخر سبتمبر الماضي من أنها تعتبر شركات تصنيع الأسلحة في الدول الأوروبية التي تساعد على إمداد أوكرانيا بالأسلحة "أهدافاً عسكرية محتملة".