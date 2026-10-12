أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدةً أن الاعتداءات التي تسببت في إصابة عدد من المدنيين تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها على أن هذه الهجمات تعكس تصعيدًا خطيرًا يستهدف البنية التحتية المدنية ويعرض حياة الأبرياء للخطر، مؤكدة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرةً إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع، ويقوّض المسار السياسي الهادف إلى إنهاء الأزمة في اليمن.