ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% عند تسوية تعاملات أمس (الإثنين)، بعدما عوضت خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة، وسط تقلبات في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لتطورات إمدادات الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.93 دولار، أو ما يعادل 1.8%، لتستقر عند 106.65 دولارات للبرميل، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 15 سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.89 دولار، أو نحو 2%، لتبلغ 93.74 دولاراً للبرميل.

تقلبات حادة خلال التعاملات

وشهدت أسواق النفط تقلبات ملحوظة خلال جلسة (الإثنين)، إذ تراجعت الأسعار في بداية التعاملات قبل أن تعكس اتجاهها وتغلق على ارتفاع.

وجاءت التحركات في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات زيادة المعروض النفطي العالمي، إلى جانب مؤشرات تتعلق بمستويات المخزونات التجارية وتوازن العرض والطلب.

توقعات جديدة لأسعار النفط

وفي سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت خلال ديسمبر القادم إلى 90 دولاراً للبرميل، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 85 دولاراً.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 81 دولاراً للبرميل خلال ديسمبر 2026، وأن يتراجع إلى 73 دولاراً خلال عام 2027.

وأشار إلى أن الفارق السعري بين خام برنت والخام الأمريكي يعكس، من بين عوامل أخرى، ارتفاع تكاليف الشحن بين الولايات المتحدة وأوروبا.

الأسواق تترقب تطورات الإمدادات

وتتابع أسواق الطاقة العالمية تطورات الإمدادات الروسية، إلى جانب جهود شركات النفط لاستعادة الإنتاج في بعض المنشآت البحرية بخليج المكسيك عقب اضطرابات الأحوال الجوية.

كما تظل مستويات المخزونات العالمية والطلب على المنتجات النفطية، خصوصاً الديزل، من العوامل التي يراقبها المتعاملون لتقييم اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة.