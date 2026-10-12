أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة للدورة القادمة (1448 - 1452هـ).



وشمل القرار تعيين تسعة أعضاء، هم: عبدالله بن صالح عبدالله كامل، أحمد بن رابح حامد الشريف، الشيماء بنت محمد أحمد مشاط، صالح بن محمد عوض بن لادن، عبدالله بن عمر عبدالله قاضي، عبدالقادر بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، علياء بنت مازن محمود الصواف، فيصل بن قايد سعيد قايد، ومعاذ بن مجدي محمد حريري، وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ 13/5/1448هـ.



ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المنطقة.



وتقوم الغرف التجارية بدور رئيس في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.