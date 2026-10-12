أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، اليوم (الاثنين)، توصله إلى اتفاق مع المدرب الإسباني فيلكس سانشيز لتولي قيادة المنتخب البحريني، خلفاً للكرواتي دراجان تالاييتش، الذي غادر منصبه بالتراضي عقب الخروج المبكر من منافسات كأس الخليج «خليجي 27».



وودّع المنتخب البحريني البطولة من دور المجموعات، بعدما تلقى ثلاث هزائم أمام قطر، بطلة آسيا، والإمارات واليمن، ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وأوضح حساب المنتخب البحريني عبر منصة «إكس» أن سانشيز سيبدأ مهامه رسمياً خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن اختياره جاء استناداً إلى سيرته التدريبية وخبراته على المستويين القاري والدولي.



ويملك المدرب الإسباني تجربة بارزة مع المنتخب القطري، إذ قاده للتتويج بكأس آسيا 2019، كما أشرف عليه في مشاركته الأولى بنهائيات كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر.



وتنتظر سانشيز تحديات مهمة مع المنتخب البحريني، في مقدمتها الاستعداد لخوض منافسات كأس آسيا 2027، والعمل على بلوغ نهائيات كأس العالم 2030.



ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد البحريني لكرة القدم مؤتمراً صحافياً لتقديم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام، فور وصوله إلى البحرين.