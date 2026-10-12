الإعلام الذي يستحق المستقبل يعرف قيمة الوقت وقيمة المعنى معاً. يصل إلى متلقيه بخفة، ويترك لديه ما يستحق البقاء. وتلك معادلة شاقة في صناعة تتسابق على الانتباه، فسهولة التلقي ثمرة عمل تحريري دقيق، والاختصار الجيد يحتاج معرفة واسعة بما يستحق أن يقال.



«قل ودل» تحمل هذه المعادلة في اسمها، وتضع أمام رئيس تحريرها فيصل الخماش وفريقه سؤالاً مهنياً يومياً: كيف تتسع العبارة للقصة، ويمنح الإيجاز المتلقي معرفة مكتملة؟ هنا تصبح العلاقة بين المنصة وقائدها أعمق من منصب، إنها التقاء فكرة تحريرية بخبرة تعرف وزن التفاصيل، وتدرك أن لكل حذف مسؤولية، ولكل إضافة ضرورة.



خبرة عقدين تصنع الفارق



عبر أكثر من عقدين، تنقل الخماش بين الصحافة والقيادة التحريرية والاستشارات الإعلامية، وعمل في «المدينة» و«الحياة» و«عكاظ». خبرة تمنحه مادة لهذا الانتقال إلى إعلام يستثمر الصورة وسرعة المنصات، ويحتاج في الوقت نفسه إلى عين الصحفي وحسن اختياره.



ومع فريقه، تتقدم المهمة الجماعية: اختيار الموضوع، والتحقق، وبناء القصة، وتقديمها بلغة قريبة. فالإعلام الشاب روح في التعامل مع الجمهور، وفضول يتجدد، وقدرة على تقديم المعرفة دون إثقالها. و«السهل الممتنع» جهد كثيف يصل إلى المتلقي في صيغة سلسة، محتفظاً بدقته وعمقه.



الجودة أولاً.. والجمهور معياراً



قيمة هذا الدخول تتصل بما يضيفه إلى المنافسة: معيار أعلى للمحتوى، وعناية بنوعه، وموازنة واعية بين جودته وكميته. تجربة تستحق الاعتزاز بها، ويمنح حضورها الآخرين حافزا للتطوير وابتكار طرق أجود للوصول إلى الناس.



والرهان أن تمنح «قل ودل» اسمها دلالته اليومية، بمحتوى سهل الوصول، غني المعنى، يحترم ذكاء الجمهور، ويترك للمنافسة سبباً جديداً كي ترتقي.