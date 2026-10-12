عادت النجمة الكولومبية شاكيرا إلى واجهة الأخبار خارج المسارح، بعدما وضعتها تقارير إعلامية إسبانية في دائرة علاقة عاطفية محتملة مع سيرج إيباكا، لاعب كرة السلة السابق في ريال مدريد والمتوج سابقا بلقب دوري المحترفين الأمريكي NBA، في أنباء أعادت اسمها إلى واجهة الاهتمام الإعلامي بعد انفصالها عن نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه.



وبحسب ما نقله الصحافي الإسباني جوردي مارتن، فإن شاكيرا وإيباكا تقاربا خلال الفترة الماضية، مستنداً إلى ظهوره المتكرر في حفلات المغنية الكولومبية، إلى جانب تقارير عن سفرهما معاً من مدريد إلى باريس على متن طائرة خاصة، خلال فترة توقف بين حفلات جولتها العالمية. ولم يصدر عن الطرفين أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة العلاقة، ما يجعل الأنباء المتداولة في إطار التكهنات الإعلامية حتى الآن.



ولفت إيباكا الأنظار بحضوره حفلات شاكيرا في مدريد، كما سبق أن حضر إحدى حفلاتها في نيويورك خلال يوليو الماضي، ونشر صوراً من الأمسية عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، مرفقاً إياها بتعليق أشاد فيه بالعرض.



ولا يقتصر حضور إيباكا في القصة على ظهوره إلى جوار النجمة الكولومبية، إذ يمتلك مسيرة بارزة في كرة السلة العالمية. فاللاعب، المولود في برازافيل بالكونغو عام 1989، خاض تجربة امتدت 14 موسماً في دوري NBA، وارتدى خلالها قمصان أندية عدة، أبرزها أوكلاهوما سيتي ثاندر وتورونتو رابتورز، الذي تُوّج معه بلقب الدوري في موسم 2018-2019، إضافة إلى أورلاندو ماجيك ولوس أنجلوس كليبرز.



وعاد إيباكا إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد تجربة مع بايرن ميونيخ الألماني، ليخوض موسماً جديداً مع الفريق الإسباني، قبل أن يعلن النادي في يوليو 2025 نهاية مشواره معه عقب التتويج بلقب الدوري. وسبق للاعب أن مثّل ريال مدريد لفترة قصيرة في موسم 2011-2012، كما عُرف بقدراته الدفاعية، وتصدر قائمة أفضل اللاعبين في التصدي للتسديدات في NBA خلال موسمين متتاليين.



وعلى الصعيد الدولي، مثّل إيباكا المنتخب الإسباني، وتُوّج معه بذهبية بطولة أوروبا عام 2011، قبل إحراز فضية أولمبياد لندن 2012، ليجمع بين التجربة الاحترافية في الولايات المتحدة والإنجازات مع المنتخب الأوروبي.