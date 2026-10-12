أطلقت محكمة جنايات القاهرة سراح رجل الأعمال أحمد حداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، في القضية التي تورط فيها مع صبري نخنوخ و10 آخرين، حيث ارتبطت الواقعة بخلاف مالي.

إطلاق السراح

خلال جلسة المحكمة، استمع القضاة إلى أقوال أصحاب معرض السيارات في ثاني جلسات المحاكمة، بعد أن قدم دفاعهم إقرارًا بالتصالح والتنازل عن القضية، والتوصل إلى حل للخلاف المالي بين صاحب المعرض والمتهم في القضية صبري نخنوخ.

وانعقدت الجلسة وسط تشديدات أمنية في محيط المحكمة، بالتزامن مع وصول المتهمين، مع تكثيف الإجراءات عند البوابات ومداخل قاعة المحكمة.

تأجيل المحاكمة

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إطلاق سراح المتهمين وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 ديسمبر القادم، بعد تنازل أصحاب المعرض عن القضية والإقرار بالتصالح.

وتعود وقائع القضية التي سجن فيها رجل الأعمال أحمد حداد احتياطيًا إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه مجموعة من الأشخاص باقتحام المعرض والتعدي عليه وعلى العاملين وإصابتهم، إثر خلافات مالية بينهم، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأثبتت تحريات المباحث قيام صبري نخنوخ بتشكيل عصابة تضم عددًا من الأفراد لممارسة البلطجة والتهديد، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة إصدار أمر بضبط المتهمين وإحضارهم، إلى جانب تفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار المرتبطة به.

وأسفرت عمليات تفتيش منازل المتهمين عن ضبط وحدة تسجيل الكاميرا التي أُبلغ عن سرقتها، وعدد من الأسلحة تمثلت في بندقيتين آليتين ورشاش ومسدس، إضافة إلى عدد من أسلحة الصوت وكمية من الذخائر وعشر قطع أثرية و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها.

ووجهت النيابة عددًا من التهم إلى المقبوض عليهم، من بينها الخطف والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص، والإكراه على توقيع الأوراق.

تهمة زوج هاجر أحمد

وفقًا للتحقيقات، فإن رجل الأعمال أحمد حداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، أُدرج في القضية بوصفه المتهم الثامن في التحقيقات، وذكر في أقواله بأنه تواجد بالفعل في معرض السيارات برفقة نخنوخ وآخرين، وتحدث عن مشاهدته تصرفات عدّتها التحقيقات استعراضًا للقوة واعتداءً على أحد الموجودين.