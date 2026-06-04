قررت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم (الخميس)، تجديد سجن رجل الأعمال صبري نخنوخ وابن شقيقه رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، إضافة إلى متهمين اثنين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بواقعة اقتحام معرض سيارات في القاهرة الجديدة، والتعدي بالضرب والسرقة بالإكراه والبلطجة وإتلاف ممتلكات الغير عمداً.

فحص المحادثات وتفريغ التسجيلات

مثل المتهمون أمام القاضي عبر الفيديو لمواجهتهم بتحريات المباحث والأدلة الفنية، واتخذت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة تدابير أمنية حول مبنى المحكمة بالتزامن مع الجلسة.

وكشفت مصادر بأن قوة من البحث الجنائي والأمن العام نفذت مأمورية تفتيش لمنزل نخنوخ تنفيذاً لقرار النيابة بإجراء المعاينات، وتحفظت على الهواتف المحمولة الخاصة به وبمن تواجدوا معه أثناء الواقعة، وأُرسلت إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحصها وتفريغ المحادثات والتسجيلات.

صفعة المحامي

واجهت النيابة المتهمين بأقوال المحامي زياد عكاشة، الذي تبين بأنه لم يتهم نخنوخ مباشرةً بالاعتداء الجسدي، بل حدّد أحد أفراد حراسته بالصفع والاعتداء عليه أثناء محاولته التصوير والتدخل، ما جاء متوافقاً مع بيان صادر عن شقيق نخنوخ نفى فيه تورط رجل الأعمال شخصياً في صفع المحامي، وأكد احترام العائلة لمهنة المحاماة.

صلح لم يكتمل

وأفادت مصادر بوجود محاولات صلح قادها مقرّبون من الطرفين لعقد جلسة عرفية وتنازل المحامي عن الشقين المدني والجنائي، إلا أن المحامي تمسك بحقه القانوني ورفض التنازل، معتبراً أن الواقعة تمس كرامة المهنة.

في المقابل، طلبت النيابة استعجال التقارير الفنية الخاصة بفحص 3 مقاطع من كاميرات المراقبة المحيطة بالمعرض.

ولا تزال التحقيقات جارية، وتستكمل النيابة سماع الشهود واستكمال فحص الأدلة.